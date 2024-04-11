Бензин заливают толуолом. Проблемы с выпуском закрывают за счет других производств

Поскольку правительство ставит компаниям жесткие задачи по поддержанию выпуска бензина, несмотря на аварии, это порождает различные экзотические предложения. Так, по данным «Ъ», обсуждался сценарий внесения изменений в текущий техрегламент и частичный возврат к стандарту бензина «Евро-3» (допускает содержание ароматики до 42%), а также снятие запрета на использование еще одной октаноповышающей добавки — монометиланилина (ММА). Она была запрещена в 2016 году из-за негативного влияния на окружающую среду. По оценке источников «Ъ», подобные временные ослабления помогут увеличить выпуск бензина до 10%, что с лихвой перекрыло бы эффект от аварий на НПЗ. Но собеседники «Ъ» сомневаются, что предложение по ММА будет принято, поскольку бензин ниже класса «Евро-5» опасен для современных автомобильных двигателей, а для использования ММА нужна новая инфраструктура по его хранению и наливу. Кроме того, это открывает дополнительные возможности для производителей «серого» топлива, на борьбу с которым Минфин затратил в последние десять лет много сил.