«Ариант» заявил о нарушениях при рассмотрении судом иска о национализации

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель говорит, что, если доводы приводятся не только в жалобах по делу в апелляции, но и в обращении в Верховный суд, они могут преследовать цель обратить внимание общества и государства в целом на саму проблему предъявления подобных исков Генпрокуратурой: «И на то, как судебная система в целом реагирует, рассматривает и удовлетворяет такого рода иски, штампуя в небывалые для нашего правосудия сроки, как под копирку, одинаковые решения: игнорируя очевидные для большинства правоведов нарушения фундаментальных основ права и требований процессуального законодательства, прав участников судопроизводства».