Золотые происки

Испания стала одной из последних стран Евросоюза, решившей свернуть программу ВНЖ в обмен на инвестиции. В прошлом году от выдачи «золотых виз» в обмен на капиталовложения в недвижимость отказались Нидерланды, Португалия и Ирландия. Еще ранее аналогичные программы, которые предполагали даже не ВНЖ, а предоставление гражданства, были прекращены на Кипре и Мальте. Последние две страны, к слову, пошли на это прежде всего из-за громких злоупотреблений местных чиновников при реализации программы. И даже лишили своих «золотых паспортов» нескольких россиян. Так, по данным немецкого журнала Spiegel, в 2023 году гражданства Кипра были лишены девять российских инвесторов и 34 члена их семей, а Мальта отобрала их у двух человек из России.