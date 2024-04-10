Золотые происки

Инициатива под официальным названием «виза на жительство для инвесторов», чаще именуемая в СМИ «золотой визой», была введена правым правительством Мариано Рахоя летом 2013 года в качестве механизма для привлечения в Испанию иностранного капитала на фоне финансового кризиса. Получить вид на жительство (ВНЖ) в стране сроком на три года с правом продления еще на пять лет с тех пор можно было несколькими путями: купив в Испании один или несколько объектов недвижимости на сумму минимум в €500 тыс., вложив более €1 млн в акции национальных компаний или же приобретя государственные долговые ценные бумаги на сумму от €2 млн.
94% всех иностранцев по вполне понятным причинам предпочитали получать ВНЖ по первому из этих оснований. Согласно данным испанского правительства, в 2013—2023 годах было выдано более 14,5 тыс. «золотых виз», связанных с покупкой недвижимости. Основными получателями стали граждане Китая и (с большим отставанием) россияне.
Решение покончить с выдачей «золотых виз» испанский премьер Педро Санчес обосновал прежде всего стремлением обуздать спекуляции на рынке недвижимости. «Мы примем необходимые меры, чтобы гарантировать, что жилье является правом, а не просто спекулятивным бизнесом», — заметил он в понедельник. «Красная дорожка для тех, кто приезжает в Испанию, чтобы создавать рабочие места, инвестировать в инновации для развития нашей производственной структуры, а не для тех, кто просто стремится спекулировать на таком активе, как жилье», — добавил глава правительства.
Особое огорчение властей вызвал тот факт, что инвестиции от иностранцев в недвижимость были сфокусированы на небольшом числе крупных городов вроде Барселоны, Мадрида, Малаги, Аликанте и Валенсии. «Это города, которые сталкиваются с крайне напряженным рынком жилья, где практически невозможно найти достойное жилье для тех, кто живет, работает там и каждый день платит налоги», — посетовал испанский премьер.
По данным Организации экономического сотрудничества и развития, за последнее десятилетие средние цены на аренду жилья в Испании выросли на 40% при росте зарплат местной молодежи менее чем на 10%. По мнению экономистов, жилищную проблему спровоцировало отнюдь не существование схемы «золотых виз» (по данным сайта недвижимости Idealista, в рамках этой схемы было куплено менее 0,1% из 4,5 млн домов, проданных за последнее десятилетие), а отсутствие предложения и резкий рост спроса.
Но в общественном сознании право иностранных богачей скупать испанские дома, когда рядовые испанцы не могут себе этого позволить, стало политически токсичной темой. И левые политические силы подхватили этот нарратив. Как отметил недавно Эрнест Уртасун, официальный представить левой партии Sumar, входящей в правящую коалицию с социалистами Педро Санчеса, «не должно быть так, чтобы кому-то просто за то, что он миллионер и инвестирует в недвижимость, было гарантировано место жительства».
Уже во вторник предложение о сворачивании программы «золотых виз» было передано на рассмотрение совета министров Испании и, как ожидается, будет вскоре одобрено.
Испания стала одной из последних стран Евросоюза, решившей свернуть программу ВНЖ в обмен на инвестиции. В прошлом году от выдачи «золотых виз» в обмен на капиталовложения в недвижимость отказались Нидерланды, Португалия и Ирландия. Еще ранее аналогичные программы, которые предполагали даже не ВНЖ, а предоставление гражданства, были прекращены на Кипре и Мальте. Последние две страны, к слову, пошли на это прежде всего из-за громких злоупотреблений местных чиновников при реализации программы. И даже лишили своих «золотых паспортов» нескольких россиян. Так, по данным немецкого журнала Spiegel, в 2023 году гражданства Кипра были лишены девять российских инвесторов и 34 члена их семей, а Мальта отобрала их у двух человек из России.
Нынешний шаг Испании наверняка стал хорошей новостью для исполнительной власти Евросоюза. Еще в 2022 году Европейская комиссия призвала страны-члены положить конец этой практике, ссылаясь на риски для безопасности всего объединения. «Продажа гражданства через “золотые паспорта” неправомочна по законам ЕС и представляет серьезный риск для нашей безопасности. Она открывает двери для коррупции, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов», — утверждал тогда еврокомиссар по вопросам юстиции и потребления Дидье Рейндерс.