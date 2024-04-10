Японская иена упала до минимума за 34 года

По мнению аналитиков Standard Chartered, Банк Японии не будет проводить валютные интервенции пока иена не преодолеет отметку 153 иены за доллар. По мнению стратегов, если регулятор решит поддержать иену, ему, вероятно, придется потратить больше тех $60 млрд, которые они потратили на валютные интервенции в сентябре и октябре 2022 года.