Всё за свои: рубль стал главной внешнеторговой валютой России

Доля рубля в расчетах за экспорт России достигла максимума с августа 2023 года — 41,6%, а за импорт — 38,1%. Таким образом, в феврале 2024-го рубль впервые стал ведущей валютой во внешнеторговых расчетах РФ. С кем и за что рассчитываемся в рублях, какие преимущества это дает России и ее торговым партнерам, а также в каких отраслях расчеты в национальной валюте будут расширяться, выясняли «Известия».