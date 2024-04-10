Володин предложил принять меры по повышению доступности ипотеки

Пока, по его словам, заветные квадратные метры ближе не становятся. «Поэтому давайте продумаем эти вопросы и сделаем так, чтобы человек имел возможность приобрести жилье через льготную, обычную ипотеку, просто имея такие возможности, но не попадал бы в кабалу, когда ему надо всю жизнь выплачивать и работать на ипотеку, выплачивая ее на протяжении долгих лет», — пояснил спикер. Он еще раз подчеркнул, что надо принимать решения в этой части.