Володин предложил принять меры по повышению доступности ипотеки

Как признала в своем выступлении глава ЦБ, выгода от массовых льготных ипотечных программ «съедаются» ростом цен на жилье. Стоимость квартир в новостройках за последние четыре года выросла в 2 раза, когда как доходы граждан — в 1,5 раза.
«Мы вас поддерживаем в этом вопросе и считаем, что необходимо все сделать, чтобы жилье было доступно нашим гражданам, — заявил Володин. — Жилья стали строить больше, это очень хорошо, но оно выросло в цене. Поэтому наша задача сегодня совместно с Центральным банком, Минфином, с правительством сделать все для того, чтобы оно было доступно для граждан. И здесь можно использовать возможности льготной ипотеки».
Пока, по его словам, заветные квадратные метры ближе не становятся. «Поэтому давайте продумаем эти вопросы и сделаем так, чтобы человек имел возможность приобрести жилье через льготную, обычную ипотеку, просто имея такие возможности, но не попадал бы в кабалу, когда ему надо всю жизнь выплачивать и работать на ипотеку, выплачивая ее на протяжении долгих лет», — пояснил спикер. Он еще раз подчеркнул, что надо принимать решения в этой части.
Комментарий
Алексей Говырин, депутат ГД, фракция «Единая Россия»:
"Для сбалансированного роста рынка ипотечного кредитования Банк России на протяжении года стал более требователен к банкам, выдающим ипотеку. Это связано с тем, что многие банки в какой-то момент перешли на экстремально низкие, чуть ли не на нулевые проценты по ипотеке, а по факту это были довольно высокорисковые кредиты. Ведь стоимость квартиры в таком кредите была завышена на 20−30%. Из-за этого массово росли цены на квартиры на первичном рынке.
Чтобы повысить доступность жилья для граждан, мы совместно с правительством и Центробанком планомерно и разумно добиваемся снижения ставок по ипотеке, так как каждый второй заемщик сильно закредитован. Есть и поручения президента на эту тему.
Рост ипотечного портфеля на 35% за год — такой рост ведет и к подорожанию жилья, и к росту закредитованности граждан. Мы видим, что за последние два года в полтора раза увеличилась доля ипотеки, которую выдают людям с высокой долговой нагрузкой. И в четвертом квартале прошлого года почти каждый второй заемщик (45%) получал ипотеку с перспективой, что на платежи ему придется тратить более 80% своих доходов.
Ипотечные кризисы, действительно, страшная вещь. Все мы помним, как все началось с ипотечного кризиса в США, банкротства банков и падения цен на акции, проложив путь мировому экономическому кризису. Начальной стадией мирового финансово-экономического кризиса тогда послужил ипотечный кризис, первые признаки которого проявились в 2006 году, а к весне 2007 года переросли в кризис высокорисковых ипотечных кредитов и «ипотечный пузырь» в какой-то момент просто лопнул.
Ипотека должна быть адресной, с упором на развитие жилищного строительства в небольших городах. Мы готовы проработать данный механизм с правительством РФ и Центральным Банком России".