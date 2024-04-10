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В Ульяновске запустят бывший завод Bridgestone до конца 2024 года

КАЛУГА, 10 апреля. /ТАСС/. Бывший завод Bridgestone в Ульяновске, приобретенный холдингом S8 Capital в декабре 2023 года, будет запущен до конца 2024 года. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор АО «Кордиант» (входит в S8 Capital) Вадим Володин.

Источник: AP 2023

«Завод в Ульяновске до конца года планируется [запустить]. На сегодняшний момент мы тестируем все системы работоспособности производства, завозим новое сырье, изготавливаем новые пресс-формы, собственно, определяемся с продуктом, который будем производить на площадке», — сказал Володин.

Мощность завода в 2025 году составит около 1,2 млн шин, добавил он.

Холдинг S8 Capital приобрел российские активы японского производителя шин Bridgestone в декабре 2023 года. Соглашение включает приобретение завода по производству шин в Ульяновске и офиса продаж и маркетинга в Москве. Согласно условиям сделки, торговые марки и бренд Bridgestone новому собственнику не передаются.

Шинный завод компании Bridgestone в РФ был официально введен в 2016 году. Предприятие представляет собой полный цикл производства — от подготовки резиновой смеси до выпуска готовой продукции. По решению штаб-квартиры компании, производство на заводе было приостановлено в марте 2022 года.