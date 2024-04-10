В Ульяновске запустят бывший завод Bridgestone до конца 2024 года

«Завод в Ульяновске до конца года планируется [запустить]. На сегодняшний момент мы тестируем все системы работоспособности производства, завозим новое сырье, изготавливаем новые пресс-формы, собственно, определяемся с продуктом, который будем производить на площадке», — сказал Володин.
Мощность завода в 2025 году составит около 1,2 млн шин, добавил он.
Холдинг S8 Capital приобрел российские активы японского производителя шин Bridgestone в декабре 2023 года. Соглашение включает приобретение завода по производству шин в Ульяновске и офиса продаж и маркетинга в Москве. Согласно условиям сделки, торговые марки и бренд Bridgestone новому собственнику не передаются.
Шинный завод компании Bridgestone в РФ был официально введен в 2016 году. Предприятие представляет собой полный цикл производства — от подготовки резиновой смеси до выпуска готовой продукции. По решению штаб-квартиры компании, производство на заводе было приостановлено в марте 2022 года.