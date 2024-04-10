В Ульяновске запустят бывший завод Bridgestone до конца 2024 года

Шинный завод компании Bridgestone в РФ был официально введен в 2016 году. Предприятие представляет собой полный цикл производства — от подготовки резиновой смеси до выпуска готовой продукции. По решению штаб-квартиры компании, производство на заводе было приостановлено в марте 2022 года.