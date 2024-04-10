В «Просвещении» прокомментировали новость о возбуждении антимонопольного дела

— Чтобы обеспечить доступность учебной литературы, мы разработали и с 2021 года применяем особую систему, которая регламентирует ценовую и сбытовую политику издательства на рынке учебников, — отметили в «Просвещении». — С сентября 2023 года мы ведем конструктивное взаимодействие с ФАС, представляя всю запрашиваемую информацию и документы о ценах на учебники. Готовы предоставить всю необходимую информацию, свидетельствующую об отсутствии в действиях издательства нарушения антимонопольного законодательства.