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В «Просвещении» прокомментировали новость о возбуждении антимонопольного дела

Издательство «Просвещение», в отношении которого ФАС России возбудила антимонопольное дело из-за цен на учебники, находится в постоянном взаимодействии с антимонопольной службой. Но пока не получало никаких официальных документов из ФАС. Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе издательства.

Источник: Российская газета

— В «Просвещении» осведомлены о возбуждении ФАС России антимонопольного дела в отношении издательства. До настоящего времени никаких официальных документов из ФАС России в наш адрес не направлялось. Материалы будут изучены самым внимательным образом, как только поступят, — говорится в сообщении.

В «Просвещении» уточнили, что с 2020 года ценообразование на учебники находится под государственным надзором: издательство включено в «реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке».

— Чтобы обеспечить доступность учебной литературы, мы разработали и с 2021 года применяем особую систему, которая регламентирует ценовую и сбытовую политику издательства на рынке учебников, — отметили в «Просвещении». — С сентября 2023 года мы ведем конструктивное взаимодействие с ФАС, представляя всю запрашиваемую информацию и документы о ценах на учебники. Готовы предоставить всю необходимую информацию, свидетельствующую об отсутствии в действиях издательства нарушения антимонопольного законодательства.