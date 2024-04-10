В «Просвещении» прокомментировали новость о возбуждении антимонопольного дела

— В «Просвещении» осведомлены о возбуждении ФАС России антимонопольного дела в отношении издательства. До настоящего времени никаких официальных документов из ФАС России в наш адрес не направлялось. Материалы будут изучены самым внимательным образом, как только поступят, — говорится в сообщении.
В «Просвещении» уточнили, что с 2020 года ценообразование на учебники находится под государственным надзором: издательство включено в «реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке».
— Чтобы обеспечить доступность учебной литературы, мы разработали и с 2021 года применяем особую систему, которая регламентирует ценовую и сбытовую политику издательства на рынке учебников, — отметили в «Просвещении». — С сентября 2023 года мы ведем конструктивное взаимодействие с ФАС, представляя всю запрашиваемую информацию и документы о ценах на учебники. Готовы предоставить всю необходимую информацию, свидетельствующую об отсутствии в действиях издательства нарушения антимонопольного законодательства.