В МФО раскрыли причины, по которым россиянам отказывают в займах

Чаще всего — в 53,1% случаев — россияне сразу получают отказ в займе, потому что не соответствуют требованиям микрофинансовой организации или относятся ее системой принятия решений к потенциальным неплательщикам. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».