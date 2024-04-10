Турбизнес предложил возвращать деньги за невозвратные брони отелей в некоторых случаях

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. При внедрении невозвратного тарифа в российских отелях необходимо предусмотреть случаи, при которых покупатель сможет вернуть средства за бронирование. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).
«Болезни, природные катаклизмы и задержки авиарейсов следует внести в законопроект о введении невозвратных тарифов в гостиницах. Такие обстоятельства станут уважительными причинами для отмены бронирования и позволят туристу вернуть средства за номер, оплаченный по невозвратному тарифу», — говорится в сообщении.
Этот вопрос обсуждался на заседании комитета РСТ по гостиничной деятельности. Как отметил вице-президент РСТ Алексей Мусакин, при применении невозвратных тарифов необходимо искать компромисс между интересами отельеров и клиентов. Предложение бизнеса будет направлено в Минэкономразвития России, рассказали в РСТ.
Эксперты также обсудили законопроект, снижающий штрафы для гостиниц за нарушения в области миграционного и регистрационного учета граждан. Сейчас в Москве и Санкт-Петербурге размер штрафа для юридических лиц достигает 800 тыс. рублей. По мнению РСТ, такая сумма «слишком велика». Сотрудник отеля может случайно ошибиться при внесении данных посетителя. При этом несколько штрафов, полученных за один год, могут привести к банкротству гостиницы.
Новый законопроект предполагает значительно более мягкие санкции — от предупреждения при первом нарушении до штрафов в размере от 10 до 25 тыс. рублей при повторном несвоевременном представлении сведений о постояльцах. Эту инициативу РСТ также продолжит активно поддерживать, добавили в союзе.