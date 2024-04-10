Турбизнес предложил возвращать деньги за невозвратные брони отелей в некоторых случаях

Эксперты также обсудили законопроект, снижающий штрафы для гостиниц за нарушения в области миграционного и регистрационного учета граждан. Сейчас в Москве и Санкт-Петербурге размер штрафа для юридических лиц достигает 800 тыс. рублей. По мнению РСТ, такая сумма «слишком велика». Сотрудник отеля может случайно ошибиться при внесении данных посетителя. При этом несколько штрафов, полученных за один год, могут привести к банкротству гостиницы.