Турбинам накручивают софт

Как выяснил «Ъ», отраслевые регуляторы опасаются возможных аварийных ситуаций на ТЭС с импортными турбинами при переходе на российские системы управления. «Системный оператор» предлагает заменять иностранный софт на ТЭС объемом 25 ГВт постепенно и только после тщательных испытаний. В Минэнерго утверждают, что все компании ТЭКа приступили к переходу на российское ПО. Аналитики согласны, что одновременная замена ключевых систем на турбинах может снизить качество их работы и даже привести к авариям.