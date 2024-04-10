Турбинам накручивают софт

«Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы) обеспокоен резким импортозамещением программного обеспечения (ПО) на ТЭС с иностранными турбинами, рассказали «Ъ» источники в отрасли. По их словам, наиболее остро стоит вопрос о замене систем автоматического регулирования (САР) импортных турбин, которые контролируют технологические параметры работы машины через сбор данных с датчиков. В СО опасаются, что установка сторонних систем может негативно отразиться на работе оборудования. Среди возможных последствий: снижение скорости набора мощности турбины и ухудшение работы противоаварийной автоматики.
Президент Владимир Путин в марте 2022 года подписал указ № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ», который должен ускорить переход промышленности на российский софт и радиоэлектронику. Переход может завершиться к концу 2029 года, следует из действующего постановления правительства № 1912.
СО предлагает менять САР постепенно. Регулятор попросил генкомпании предоставить планы ремонтов и замены ПО, а также провести испытания российского софта для проверки его влияния на характеристики турбин, говорят собеседники «Ъ».
В СО пояснили «Ъ», что информация о планах ремонтов для установки российских программно-аппаратных комплексов важна «для обеспечения достаточных генерирующих мощностей в целях надежного энергоснабжения потребителей». Одновременный массовый вывод геноборудования из работы невозможен. Замена программно-аппаратных комплексов «может занять несколько месяцев», уточняют в СО. Экономически целесообразно производить замену вместе с другими ремонтными работами, чтобы не выводить мощности на более длительный срок.
В Минэнерго сказали «Ъ», что все компании ТЭКа с критической инфраструктурой приступили к переходу на отечественные решения по всем классам ПО. Перед вводом в эксплуатацию ПО проходит тестирование, отметили там. В Минцифры сообщили, что обращений от генерирующих компаний по данному классу ПО не получали, но готовы их рассмотреть.
Объем мощности энергоблоков с импортными турбинами в РФ, по оценкам СО, составляет около 25 ГВт. Всего в стране установлено более 250 газовых турбин марок Siemens, General Electric, Alstom и проч., обслуживание которых остановлено из-за санкций. Львиная доля машин продолжает работать: по данным СО, генкомпании в прошлом году выводили в холодный резерв для экономии ресурса максимум 542 МВт в месяц.
Собеседники «Ъ» рассказывают, что генкомпании пытаются применять российские системы управления на ТЭС. Среди российских разработчиков этим занимаются «Инконт», «Текон», «Элара» и «Прософт». Однако ключевая проблема — дефицит микроэлектроники российского производства. В генкомпаниях официально не комментируют тему. В «РусГидро» сказали «Ъ», что «интенсивно ведут работу по импортозамещению ПО».
САР отвечает за управление режимами работы установки в соответствии с текущей электрической нагрузкой, контролируются десятки параметров, в первую очередь частота вращения ротора, температура лопаток, давление масла и др., говорит независимый аналитик Юрий Мельников. По его словам, выход критических параметров за пределы допустимых может привести к тяжелой аварии.
Екатерина Артеменкова из Kept отмечает, что возможные трудности при переходе на отечественные системы управления — обеспечение совместимости работы при сохранении качества управления и эксплуатационных характеристик турбины. Для таких ключевых систем важно тщательное тестирование нового ПО и проведение тонкой настройки, а также поэтапная замена, чтобы исключить все риски, подчеркивает она.