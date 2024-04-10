Суд отложил до 4 сентября заседание по иску «Газпрома» на $930 млн к Orlen и Europol Gaz

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил до 4 сентября рассмотрение иска «Газпрома» на сумму более $930 млн к польской Orlen, владеющей польским участком газопровода Ямал — Европа компании Europol Gaz и консалтинговой компании Ernst and Young, передает корр. ТАСС из зала суда.
Суд постановил, что определение о назначении заседания необходимо перевести на английский и польский языки и направить ответчикам в Польшу и Великобританию. С учетом работы почтовых служб, этот процесс может занять до пяти месяцев для надлежащего извещения сторон.
Представитель «Газпрома» в ходе заседания пояснил, что Orlen, Europol Gaz и Ernst and Young совместно изъяли у российской компании актив и причинили холдингу убытки. При этом Польша не возвращает «Газпрому» стоимость изъятых активов, не доводит информацию о том, как получить эти средства, и компания в принципе не может получить эти деньги из-за нахождения в польских санкционных списках.
При этом «Газпром» сейчас проводит «работу по актуализации оценки изъятого имущества, по актуализации размера дивидендов, которые причитаются», и сумма требований к польским и британской компаниям может вырасти, добавил адвокат «Газпрома». «Если мы обнаружим имущество [ответчиков] на территорию РФ, при условии, что суд согласится с нашей позицией и иск будет удовлетворен, мы обратим взыскание на имущество, находящееся на территории РФ», — отметил представитель «Газпрома» в ходе заседания.
Ранее «Газпром» подал исковое заявление к Orlen и Europol Gaz на сумму более $930 млн ($710 млн и 886 млн польских злотых). Также среди ответчиков — Ernst and Young Global Limited и Earnst and Young sp z oo Corporate Finance. Группа Ernst and Young через свою польскую «дочку» определила стоимость изъятых активов, но «Газпром» считает правильным привлечь к ответственности и «головную» компанию консалтинговой группы. «Без отчета об оценке не была бы определена даже вот эта номинальная цена изъятия», — сказал представитель российской компании в суде.
Суд также привлек к делу Генпрокуратуру РФ по ее заявлению из-за «беспринципных мер» Польши и других ответчиков к активам «Газпрома», которые нарушают права и законные интересы РФ. В частности, спор был инициирован в связи с неправомерным изъятием инвестиций Российской Федерации в российско-польское предприятие, учрежденное по соглашению между правительствами двух стран.
О спорах России и Польши по газу
Компания Europol Gaz — совместное предприятие «Газпрома» и польской PGNiG, которое является собственником польского участка газопровода Ямал — Европа. При этом оператором этого участка трубы, как и всей газотранспортной системы Польши, является польская компания Gaz-System («Газ-Систем»). Польша перевела акции «Газпрома» в компании Europol Gaz под принудительное управление в связи с попаданием компании в польский санкционный список.
В ноябре 2023 г. арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать более $1,5 млрд с Europol Gaz в пользу «Газпром экспорта», если та не будет исполнять запрет российского суда на продолжение арбитражного разбирательства в Стокгольме. Ранее Europol Gaz подала исковое заявление в арбитраж при Торговой палате в Стокгольме против «Газпрома» на 6 млрд злотых (свыше $1,4 млрд) из-за якобы непогашенного долга за транспортировку газа и «упущенной прибыли» из-за того, что «в данное время не пересылает российский газ».
«Газпром» в конце апреля 2022 года прекратил поставки газа в Польшу в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. Природный газ поставлялся из России в Польшу по Ямальскому контракту от 1996 года, который действовал до конца 2022 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год.
Кроме того, в марте текущего года Федеральная налоговая служба России потребовала Арбитражный суд Москвы признать польскую PGNiG банкротом из-за задолженности по обязательным платежам в бюджет на сумму около 902 тыс. рублей. С 2022 года PGNiG входит в состав польского энергетического концерна Orlen.