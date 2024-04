Суд отложил до 4 сентября заседание по иску «Газпрома» на $930 млн к Orlen и Europol Gaz

Ранее «Газпром» подал исковое заявление к Orlen и Europol Gaz на сумму более $930 млн ($710 млн и 886 млн польских злотых). Также среди ответчиков — Ernst and Young Global Limited и Earnst and Young sp z oo Corporate Finance. Группа Ernst and Young через свою польскую «дочку» определила стоимость изъятых активов, но «Газпром» считает правильным привлечь к ответственности и «головную» компанию консалтинговой группы. «Без отчета об оценке не была бы определена даже вот эта номинальная цена изъятия», — сказал представитель российской компании в суде.