Суд отложил до 4 сентября заседание по иску «Газпрома» на $930 млн к Orlen и Europol Gaz

В ноябре 2023 г. арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать более $1,5 млрд с Europol Gaz в пользу «Газпром экспорта», если та не будет исполнять запрет российского суда на продолжение арбитражного разбирательства в Стокгольме. Ранее Europol Gaz подала исковое заявление в арбитраж при Торговой палате в Стокгольме против «Газпрома» на 6 млрд злотых (свыше $1,4 млрд) из-за якобы непогашенного долга за транспортировку газа и «упущенной прибыли» из-за того, что «в данное время не пересылает российский газ».