Стратеги JPMorgan назвали лучшую стратегию на китайских биржах

Согласно опубликованной в понедельник записке стратегов компании, в том числе Тони С. К. Ли, предпочтения лучше отдать покупке опционов на крупные индексы. Это позволит занять позицию в случае роста китайских акций.
В числе конкретных торговых рекомендаций они выделяют приобретение узкого колл-спрэда на бумаги H-shares или FTSE China A50, а также покупку коллов на китайские акции при условии, что курс американской валюты не снизится к офшорному юаню.
Взгляд инвесторов на вторую по величине экономику мира стал более оптимистичным после выхода статистических данных по обрабатывающей промышленности КНР. Они продемонстрировали самый высокий показатель за текущий год.
Это стало последним «зеленым ростком» в экономике страны вместе с сильным экспортом и ростом потребительских цен. При этом устойчивый рост производства, возвращение иностранного капитала и решимость властей спасти рынок помогли индексу Hang Seng China Enterprises вырасти на 18% по сравнению с январским минимумом.
По данным стратегов, показатель будущей волатильности базового актива на основе цен опционов (подразумеваемая волатильность) по основным китайским индексам снижался в марте. Они установили, что более крупные индексы, в частности HSCEI и FTSE A50, имеют уровни подразумеваемой волатильности в нижнем квартиле своего двухлетнего диапазона.
Кроме того, признаком улучшения прогнозов инвесторов служит снижение до самого низкого с 2017 года уровня коэффициента волатильности индекса MSCI. Это указывает на уменьшение спроса на защиту от резких падений.
Вместе с тем стратеги считают, что с имеющимися в КНР проблемами с перспективами экономического роста «преждевременно возвращаться на рынок, основываясь только на улучшении экономической активности». Они отдали предпочтение акциям с крупной капитализацией, поддерживаемым обратным выкупом бумаг корпорациями и покупками со стороны госфондов Китая.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».