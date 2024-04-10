Стратеги JPMorgan назвали лучшую стратегию на китайских биржах

Вместе с тем стратеги считают, что с имеющимися в КНР проблемами с перспективами экономического роста «преждевременно возвращаться на рынок, основываясь только на улучшении экономической активности». Они отдали предпочтение акциям с крупной капитализацией, поддерживаемым обратным выкупом бумаг корпорациями и покупками со стороны госфондов Китая.