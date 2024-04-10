Станет ли оплата по qr-коду популярнее, чем по карте

Сейчас самым популярным способом безналичной оплаты товаров и услуг являются банковские карты. Согласно отчету ЦБ за 2023 год, рост операций по банковским картам составил в среднем 10%. При этом, на их долю приходится 97,4% по количеству и 79,5% по объему безналичных операций.
«Однако согласно тому же отчету, операции по оплате товаров и услуг через СБП, в том числе с использованием QR-кода, выросли более чем в 4 раза как по количеству, так и по объему», — отмечает эксперт.
Таким образом, оплата по QR-коду является одним из самых стремительно развивающихся сегментов безналичных расчетов.
«Его рост сдерживается не сильно широкой и не повсеместной инфраструктурой их совершения, а также тем, что некоторые пользователи относятся к новым формам оплаты с настороженностью. Поэтому не пользуются ими или пользуются крайне редко», — объясняет Марков.
Однако со временем, когда эти задачи и вопросы будут решены, оплата по QR-коду как быстрая, удобная и безопасная форма оплаты займет свое место среди способов безналичной оплаты, сравняется с оплатой банковскими картами, уверен экономист.
«В дальнейшем вполне возможно, что оплата по QR-коду станет популярнее оплаты по банковской карте и потеснит ее на рынке платежей, как в свое время банковские карты потеснили на нем наличные деньги», — заключил Марков.
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