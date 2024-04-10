Рост на 700%: мошенники стали чаще использовать дипфейки в сфере финансов

«И теперь вместо того, чтобы загружать уже существующее фото, клиентам нужно снимать свои права через приложение банка, а затем делать селфи. Чтобы избежать ситуации, когда мошенники подносят камеры к экрану с изображением чужого лица, приложение инструктирует пользователей смотреть влево, вправо, вверх или вниз. С этим не справится ни один дипфейк — по крайней мере пока», — заключил Каррилес.