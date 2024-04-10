Россиянам увеличат вознаграждение за переработки

Инициатива была подготовлена во исполнение постановления Конституционного суда. Менять законодательство понадобилось, так как сверхурочную работу оплачивают, исходя из тарифной ставки или оклада. При этом не учитывают компенсационные и иные выплаты. Между тем трудовые нормы допускают, чтобы составные части зарплаты, в том числе оклад (тарифная ставка), были даже меньше МРОТ. То есть работодатель мог, по сути, существенно недоплачивать. Вердикт суда — это исправить.
Закон в случае его окончательного принятия должен вступить в силу с 1 сентября нынешнего года. И с этих пор при оплате «сверхурочки» должны браться в расчет указанные выше выплаты: за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере.
«Предлагаемая законопроектом редакция нормы учитывает разнообразие применяемых работодателями систем оплаты труда, в том числе включающих выплаты по тарифным ставкам и окладам, бестарифной, сдельной и иных систем», — указали в кабмине.
Работодатели будут знать, что нельзя «выжимать» из людей все за маленькие деньги без доплат, сказал «РГ» депутат-единоросс Алексей Говырин. «Если оплата устраивает сотрудника, возможно, он нормально отнесется к сверхурочной работе, — добавил он. — Этот закон поможет исключить ситуации, когда сотрудники боятся противоречить начальнику, боясь того, что потом их начнут “выживать”.
Его коллега по фракции Никита Чаплин привел статистику, согласно которой более 60% компаний привлекают сотрудников к сверхурочной работе, и практически половина из них никак не поощряет сотрудников за труд. Например, продолжительность переработок медиков превысила среднюю норму на рынке труда и составила 42% от общей рабочей нагрузки. У педагогов средняя продолжительность переработок составляла 38%, добавил депутат. И благодаря новому закону работник в случае нарушения своих прав может обратиться в Трудовую инспекцию, ссылаясь на четкие нормы закона, отметил депутат.