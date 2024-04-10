Россиянам увеличат вознаграждение за переработки

Инициатива была подготовлена во исполнение постановления Конституционного суда. Менять законодательство понадобилось, так как сверхурочную работу оплачивают, исходя из тарифной ставки или оклада. При этом не учитывают компенсационные и иные выплаты. Между тем трудовые нормы допускают, чтобы составные части зарплаты, в том числе оклад (тарифная ставка), были даже меньше МРОТ. То есть работодатель мог, по сути, существенно недоплачивать. Вердикт суда — это исправить.