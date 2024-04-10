Qiwi присматривается к партнерам: как группа ищет замену Киви-банку

И сейчас в любом случае нужны расчетные банки для того, чтобы вся эта система функционировала. Это нормальный формат, просто понятно, что в прошлой модели со своим банком в группе было больше логики. Киви-банк был основной финансовой организацией, с которой работала группа. Наверное, нет смысла создавать какую-то систему работы с большим числом банков на рынке, это менее эффективно и маржинально. Но сейчас при отсутствии своего банка, очевидно, что это единственный путь. И ни одна финансовая организация не согласится стать единственным партнером вот именно в таком формате. Думаю, со стороны самих банков уже это одно из требований.