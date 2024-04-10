Qiwi присматривается к партнерам: как группа ищет замену Киви-банку

Какие перспективы у компании? Гендиректор агентства «БизнесДром» Павел Самиев полагает, что такой вариант может быть для Qiwi единственным: "Имеется в виду, что у них должны быть расчетные банки. Если они до этого работали непосредственно Киви-банком, то теперь это невозможно, тем более, там остались даже заблокированные средства. Вероятно, что они смогут уже в процессе ликвидации этой организации все получить, но это займет время.
И сейчас в любом случае нужны расчетные банки для того, чтобы вся эта система функционировала. Это нормальный формат, просто понятно, что в прошлой модели со своим банком в группе было больше логики. Киви-банк был основной финансовой организацией, с которой работала группа. Наверное, нет смысла создавать какую-то систему работы с большим числом банков на рынке, это менее эффективно и маржинально. Но сейчас при отсутствии своего банка, очевидно, что это единственный путь. И ни одна финансовая организация не согласится стать единственным партнером вот именно в таком формате. Думаю, со стороны самих банков уже это одно из требований.
Какие могут быть недостатки у такой схемы? Здесь вопрос переговоров с разными банками. Условия, может быть не должны быть жестко синхронизированными. Других рисков, кроме снижения маржинальности из-за того, что условия могут быть не очень комфортными, не вижу. И понятно, что они находятся в зависимой позиции от участников рынка, с одной стороны. С другой, некоторые банки, в том числе не очень крупные были бы заинтересованы в таком партнерстве и могут даже предложить хорошие условия, то есть тут, в общем-то, двусторонние движения".
Кроме того, в компании ожидают, что ситуация повлияет на расчеты с партнерами. В некоторых договорах группа выступала в качестве банковского платежного агента от имени Киви-банка. Скорее всего, новые игроки будут советоваться с ЦБ перед принятием решения о сотрудничестве с Qiwi, полагает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Вполне возможно, что согласится, например, банк “Точка”, который взял на себя часть клиентских счетов Qiwi. Скорее всего, могут согласиться на каких-то условиях, учитывая небольшие операционные выгоды, банки для предпринимателей.
При этом рынок понимает, что причиной отзыва лицензии Киви-банка были не финансовые проблемы, а с точки зрения Банка России, скорее, сомнительные финансовые операции. То есть финансовая устойчивость группы Qiwi и Киви-банка до отзыва лицензии у участников рынка не вызывала сомнение. Поэтому теоретически некоторые небольшие банки, которые специализируются на частных переводах и на переводах индивидуальных предпринимателей, возможно, они согласятся. В любом случае такие финансовые организации будут пытаться даже проводить неформальные консультации с регулятором на предмет того, можно ли на всякий случай подстраховываться".
Группа также заявила, что не сможет выкупить облигации «Киви Финанс» до 11 апреля — срока истечения действия оферты. В компании уточнили, что располагают достаточными для погашения средствами, но не могут ими воспользоваться из-за блокировки. Помимо этого, в отчетности говорится, что неисполнение обязательств по оферте приведет к возникновению временной неплатежеспособности «Киви Финанс» и Qiwi. Это может стать формальным основанием для обращения кредиторов в суд.