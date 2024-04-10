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Названо условие для ежегодного роста экономики России

Группа экономистов Российской академии наук (РАН) выяснила, что России для устойчивого экономического развития следует добиться среднегодовых темпов роста ВВП не ниже 3,5 процента.

Источник: РИА "Новости"

Об этом они написали в статье «Россия 2035: новое качество национальной экономики», опубликованной в свежем номере журнала «Проблемы прогнозирования», передает РБК.

Эксперты предполагают, что «каркасом» роста экономики станут вложения в инфраструктуру и стимулирование потребительского спроса. По их мнению, «экономическое измерение геополитической борьбы становится ключевым».

«Первоочередная задача состоит в том, чтобы в ближайшее десятилетие среднегодовые темпы экономического роста поднялись на уровень не ниже 3,5 процента», — подчеркнули экономисты.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал условия для вхождения экономики страны в четверку крупнейших в мире. По его мнению, для этого требуется приток инвестиций. «Нужно, конечно, действовать очень активно, сразу по нескольким направлениям», — призвал он.