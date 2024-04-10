Названо условие для ежегодного роста экономики России

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал условия для вхождения экономики страны в четверку крупнейших в мире. По его мнению, для этого требуется приток инвестиций. «Нужно, конечно, действовать очень активно, сразу по нескольким направлениям», — призвал он.