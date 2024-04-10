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МВД предупредило о фейковых приложениях ВТБ и «Тинькофф» в App Store

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщило, что в App Store появились поддельные приложения банков ВТБ (MOEX: VTBR) и «Тинькофф» (MOEX: TCSG).

Источник: Sherise Van Dyk/CC0

«Это фишинговые приложения, главная цель которых украсть персональную информацию. Не скачивайте их и не вводите свои данные», — написало управление в Telegram-канале.

В материале уточнили, что оба приложения имеют накрученные оценки и используют фирменные цвета банков. Как напомнили в управлении МВД, у ВТБ и «Тинькофф» нет приложений в App Store.

Официальные приложения крупных российских банков были удалены из App Store в 2022 году из-за санкций. Кредитные организации создавали их копии, однако магазин удалял и эти приложения. Вчера, 9 апреля, в App Store на несколько часов появилось приложение «Тинькофф» под названием «Т-помощь». Его появление подтверждали в поддержке банка.