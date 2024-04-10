МВД предупредило о фейковых приложениях ВТБ и «Тинькофф» в App Store

Официальные приложения крупных российских банков были удалены из App Store в 2022 году из-за санкций. Кредитные организации создавали их копии, однако магазин удалял и эти приложения. Вчера, 9 апреля, в App Store на несколько часов появилось приложение «Тинькофф» под названием «Т-помощь». Его появление подтверждали в поддержке банка.