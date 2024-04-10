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Мир предупрежден: ОПЕК+ сделает мировой рынок нефти жестче

Во второй половине 2024 года условия на нефтяном рынке станут очень жесткими, так как ОПЕК+ будет держать цены на высоком уровне, считает глава отдела сырьевых товаров ставшего самым успешным в 2023 году хедж-фондом Citadel Себастьян Баррак.

Источник: РИА "Новости"

Он полагает, что картель «определенно вернул себе контроль» над нефтяным рынком, поэтому объемы поставок его стран-участниц и их сроки «будут определять, куда пойдут цены в ближайшие 12 месяцев».

ОПЕК+ усилил свои позиции благодаря «уровню дисциплины», который показали американские производители, решившие не наращивать добычу, чтобы воспользоваться высокими ценами, увеличив производство, пояснил эксперт.

Баррак считает, что если ОПЕК+ не увеличит поставки нефти, то на рынке возникнет уровень напряженности, который будет сильно его сдерживать. По словам эксперта, в этом случае «проблема решится через высокие цены, которые рано или поздно уничтожат спрос».

Картель, несмотря на сопротивление США, добровольно ограничивает добычу с ноября 2022 года, чтобы поднять мировые цены на нефть при низком спросе. Это привело к снижению добычи примерно на 5,3 миллиона баррелей в день, что составляет около 5% от мирового предложения. Инициатива исходит от Саудовской Аравии, желающей за счет высоких цен компенсировать свои масштабные расходы по госпрограммам.

Кроме того, эксперт предупредил, что в зависимости от действий ОПЕК+ на нефтяном рынке может образоваться «чрезвычайная» волатильность. Решение картеля ничего не предпринимать и еще сильнее ужесточить рынок может привести к дальнейшему росту цен. Но если ОПЕК+ неправильно оценит сроки и масштабы сокращения поставок, то цены могут упасть на 30 долларов по сравнению с нынешними, заключил Баррак.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».