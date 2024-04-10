Мир предупрежден: ОПЕК+ сделает мировой рынок нефти жестче

Кроме того, эксперт предупредил, что в зависимости от действий ОПЕК+ на нефтяном рынке может образоваться «чрезвычайная» волатильность. Решение картеля ничего не предпринимать и еще сильнее ужесточить рынок может привести к дальнейшему росту цен. Но если ОПЕК+ неправильно оценит сроки и масштабы сокращения поставок, то цены могут упасть на 30 долларов по сравнению с нынешними, заключил Баррак.