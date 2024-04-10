Минфин предложил с 1 июня повысить минимальную цену на водку до 299 рублей за 0,5 л

Вместе с повышением розничных цен Минфин предлагает повысить и минимальные отпускные и оптовые цены у производителей. Так, минимальную отпускную цену на водку предлагается повысить с нынешних 229 рублей до 246 рублей, оптовую — до 256 с нынешних 238 рублей. Отпускную цену на бренди — с 289 рублей до 311 рублей, оптовую — с 304 до 327 рублей, отпускную цену на коньяк предлагается повысить с 397 до 427 рублей, а оптовую — с 419 до 450 рублей.