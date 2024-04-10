Минфин предложил с 1 июня повысить минимальную цену на водку до 299 рублей за 0,5 л

Вместе с этим министерство также предлагает повысить минимальную розничную цену на бренди до 403 рублей, а также включить в перечень напитков, для которых устанавливается минимальная розничная цена, ром. Его минимальную стоимость планируется установить на той же отметке — 403 рубля за 0,5 литра.
В настоящее время минимальная розничная цена водки составляет 281 рубль, бренди — 375 рублей, а коньяка — 517 рублей за 0,5 литра. Для рома минимальной цены розничной продажи в настоящее время не установлено.
«Проектом приказа предусмотрена индексация минимальных цен на коньяк, бреди, водку и ликероводочные изделия, которая связана с уровнем инфляции; повышением ставок акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (с 613 до 643 рублей за 1 литр безводного этилового спирта); ростом затрат на производство алкогольной продукции», — говорится в пояснительной записке проекта.
Также при разработке проекта учитывалось произошедшее в 2023 году удорожание себестоимости алкогольной продукции, влияние введенных внешнеторговых и финансовых ограничений, а также рост стоимости импортного оборудования, комплектующих и повышение курса доллара к рублю.
«С учетом изложенного, предлагаемые проектом приказа минимальные цены на алкогольную продукцию крепостью свыше 28% с учетом текущей экономической ситуации будут отражать стоимость легально произведенной единицы товара на всей товаропроводящей цепи (производство — опт — розница)», — заключается в пояснительной записке.
Повышение отпускных и оптовых цен.
Вместе с повышением розничных цен Минфин предлагает повысить и минимальные отпускные и оптовые цены у производителей. Так, минимальную отпускную цену на водку предлагается повысить с нынешних 229 рублей до 246 рублей, оптовую — до 256 с нынешних 238 рублей. Отпускную цену на бренди — с 289 рублей до 311 рублей, оптовую — с 304 до 327 рублей, отпускную цену на коньяк предлагается повысить с 397 до 427 рублей, а оптовую — с 419 до 450 рублей.
Наконец, отдельными проектами приказов министерство предлагает повысить минимальную закупочную стоимость этилового спирта, произведенного из пищевого сырья с нынешних 68 до 73 рублей и минимальную закупочную стоимость этилового спирта из непищевого сырья и денатурированного этилового спирта, произведенного из пищевого и непищевого сырья (за исключением биоэтанола) с 51 рубля до 55 рублей.
Все перечисленные приказы предлагаются ко вступлению в силу с 1 июня 2024 года, но не ранее 10 дней со дня их официального опубликования.
Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином с 2009 года в целях борьбы с теневым производством.