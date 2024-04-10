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Каждый второй ипотечный заемщик в России сильно закредитован

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Почти каждый второй ипотечный заемщик в России в четвертом квартале прошлого года получал ипотеку с перспективой, что на платежи ему придется тратить более 80% своих доходов, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Источник: РИА "Новости"

«Рост ипотечного портфеля на 35% за год — такой рост ведет и к подорожанию жилья, и к росту закредитованности граждан. Мы видим, что за последние два года в полтора раза увеличилась доля ипотеки людям с высокой долговой нагрузкой. И в четвертом квартале прошлого года почти каждый второй заемщик, 45%, получал ипотеку с перспективой, что на платежи ему придется тратить более 80% своих доходов», — заявила Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.

Продолжал, по словам Набиуллиной, расти и разрыв цен на первичное и вторичное жилье. По итогам прошлого года этот разрыв составлял 44% при исторической норме где-то около 10%, обратила внимание глава Центробанка.