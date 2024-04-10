Каждый второй ипотечный заемщик в России сильно закредитован

«Рост ипотечного портфеля на 35% за год — такой рост ведет и к подорожанию жилья, и к росту закредитованности граждан. Мы видим, что за последние два года в полтора раза увеличилась доля ипотеки людям с высокой долговой нагрузкой. И в четвертом квартале прошлого года почти каждый второй заемщик, 45%, получал ипотеку с перспективой, что на платежи ему придется тратить более 80% своих доходов», — заявила Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.