Госдума рассмотрит отчет о работе ЦБ РФ за 2023 год

«Комитеты отмечают, что рост экономической активности положительно отразился на финансовых результатах компаний. В 2023 году сальдированный финансовый результат в экономике увеличился на 35,2% после снижения в 2022 году. Увеличение финансовых результатов компаний наряду с ростом объемов государственных инвестиций привело в свою очередь к расширению инвестиционной активности в экономике. По итогам года объем инвестиций в основной капитал увеличился на 9,8% (максимальный уровень за последние пять лет). Комитеты считают крайне важным Банку России совместно с правительством России продолжить поддерживать инвестиционную активность», — говорится в документе.