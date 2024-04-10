Госдума рассмотрит отчет о работе ЦБ РФ за 2023 год

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду рассмотрит отчет о работе Банка России за 2023 год, его представит глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Также планируется выступление главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Ранее четыре думских комитета — по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике и по контролю — рекомендовали нижней палате парламента принять отчет ЦБ РФ к сведению. В своем заключении комитеты констатировали, что в отчете проведен детальный анализ макроэкономической ситуации как с точки зрения внешних, так и внутренних условий.
«Комитеты отмечают, что рост экономической активности положительно отразился на финансовых результатах компаний. В 2023 году сальдированный финансовый результат в экономике увеличился на 35,2% после снижения в 2022 году. Увеличение финансовых результатов компаний наряду с ростом объемов государственных инвестиций привело в свою очередь к расширению инвестиционной активности в экономике. По итогам года объем инвестиций в основной капитал увеличился на 9,8% (максимальный уровень за последние пять лет). Комитеты считают крайне важным Банку России совместно с правительством России продолжить поддерживать инвестиционную активность», — говорится в документе.
Комитеты полагают целесообразным, учитывая, что ЦБ РФ ожидает сохранения жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени, «представить в основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на период 2025—2027 годов оценку ее влияния не только на инфляцию, но и на экономический рост в целом, а также, в частности, на инвестиционную активность».
Комитеты подчеркивают, что последствия «шока» 2022 года, обусловленного беспрецедентным санкционным давлением, были преодолены благодаря оперативно принятым антикризисным мерам правительства РФ и Банка России. «Ситуация была достаточно быстро стабилизирована. Немаловажно отметить сохранение рыночных принципов и открытости российской экономики, что обеспечило гибкость и адаптивность системы в меняющихся условиях. В 2023 году можно говорить о восстановлении российского финансового рынка и продолжении развития его основных сегментов», — считают депутаты четырех комитетов.
При этом комитеты рекомендуют обратить внимание Банка России на необходимость снижения рисков роста закредитованности граждан в микрофинансовых и микрокредитных организациях. Комитеты положительно оценивают работу Банка России по развитию цифрового рубля. «В 2023 году введена в эксплуатацию платформа цифрового рубля и начато пилотирование операций с реальными цифровыми рублями. Комитеты поддерживают дальнейшее развитие платформы цифрового рубля как с точки зрения расширения функционала, так и с учетом расширения количества участников», — говорится в документе.