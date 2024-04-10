Fitch понизило прогноз по рейтингу Китая до «негативного» из-за рисков экономики

Fitch прогнозирует, что дефицит госбюджета вырастет до 7,1% ВВП в 2024 году с 5,8% в 2023 году, что будет максимальным показателем с 2022 года (8,6%), когда Китай вводил жесткие ограничения, связанные с пандемией COVID. Для сравнения: средний показатель дефицита бюджета в 2015—2019 годах был равен 3,1% ВВП.