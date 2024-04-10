Финансист назвала день, когда банки перестанут наживаться на комиссиях

Дело в том, что доходы от комиссий составляют немалую долю банковской прибыли. Если их не будет, банки могут свернуть ряд бонусных программ, которые финансировались из этого источника. Но это не беда, ведь свобода перемещения капитала поможет формированию здоровой конкуренции на финансовом рынке и появлению новых программ лояльности, подытожила эксперт.