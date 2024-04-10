ФАС возбудила дело в отношении «Просвещения» из-за высоких цен на учебники

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении издательства «Просвещение». Служба усматривает в деятельности компании признаки установления монопольно высоких цен на школьные учебники по истории, биологии и русскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.