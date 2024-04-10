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ФАС возбудила дело в отношении «Просвещения» из-за высоких цен на учебники

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении издательства «Просвещение». Служба усматривает в деятельности компании признаки установления монопольно высоких цен на школьные учебники по истории, биологии и русскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Источник: РИА "Новости"

«АО “Издательство “Просвещение” занимает доминирующее положение на рынках школьных учебников. Служба возбудила в отношении издательства “Просвещение” дело о нарушении антимонопольного законодательства”», — отметили в ведомстве.

Там указали, что ФАС проанализировала доходы и расходы издательства, финансовые результаты, цены и объемы реализованных учебников и выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии и русскому языку.

В случае признания нарушения компании грозит штраф в соответствии с КоАП РФ.