Эксперт раскрыла, почему нельзя выбрасывать кассовые чеки

«При разделе супружеского имущества чеки также пригодятся. С их помощью можно подтвердить не только стоимость товара, но и дату приобретения, а иногда источник средств для оплаты. В некоторых случаях можно доказать и то, что вещь приобретена до брака», — утверждает юрист. А при определении размера алиментов в твердой денежной сумме чек будет подтверждать расходы на ребенка: посещение кружков и секций, оказание медицинской помощи.