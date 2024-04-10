Эксперт раскрыла, почему нельзя выбрасывать кассовые чеки

По ее словам, в чеке отражена дата и место заключения покупки товара или услуги, их стоимость, а также зафиксировано выполнение обязательств по продаже. К тому же, чек является весомым доказательством в суде.
Срок хранения чека — от 2 дней до 3 лет. К примеру, для возврата в магазин некачественных скоропортящихся продуктов достаточно пары дней, чтобы выявить недостаток товара. А чтобы вернуть не подошедшую по размеру или фасону одежду, надо сохранять чек на протяжении двух недель. Чек на крупную бытовую технику должен храниться в течение трех лет.
Также чек является доказательством получения некачественной услуги. Например, в салоне красоты.
«При разделе супружеского имущества чеки также пригодятся. С их помощью можно подтвердить не только стоимость товара, но и дату приобретения, а иногда источник средств для оплаты. В некоторых случаях можно доказать и то, что вещь приобретена до брака», — утверждает юрист. А при определении размера алиментов в твердой денежной сумме чек будет подтверждать расходы на ребенка: посещение кружков и секций, оказание медицинской помощи.
Важно правильно хранить чеки. Бумажные чеки, которые выцветают со временем, хранить нужно или в темноте (папка, коробка), или делать с них копии. Если же с товаром шел гарантийный талон или сервисная книжка, то хранить их необходимо вместе с чеком. А вот сканированные чеки можно держать в компьютере или специальном приложении — их необязательно предоставлять в оригинале.
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