Единственный рейс из России в Мьянму могут закрыть из-за низкого спроса

Он добавил, что эти перелеты позиционируются не только как поездка в Мьянму, но и как транзит для туристов в Юго-Восточную Азию. «Если этим рейсом, который сейчас работает, воспользуются туристы для полетов Малайзию и другие страны Юго-Восточной Азии — это будет очень удобно», — сказал он.