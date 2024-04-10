Единственный рейс из России в Мьянму могут закрыть из-за низкого спроса

5 сентября 2023 года в пресс-службе Росавиации сообщили, что Россия и Мьянма возобновили авиасообщение после 30-летнего перерыва. В Новосибирск прибыл первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International, которая выполнила полет по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск. Рейс осуществляется дважды в неделю.
«Пока эти рейсы не можем загрузить. 15−30 человек летают в самолетах, максимум 60. [Хотелось бы, чтобы до конца года была полная загрузка], иначе они перестанут летать. Сейчас авиакомпания, которая летает, она летает себе в убыток и надеется на будущее. 6 млн долларов убытка с сентября месяца», — сказал консул.
По маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск летает Airbus A319, в котором 156 пассажирских мест.
Он добавил, что эти перелеты позиционируются не только как поездка в Мьянму, но и как транзит для туристов в Юго-Восточную Азию. «Если этим рейсом, который сейчас работает, воспользуются туристы для полетов Малайзию и другие страны Юго-Восточной Азии — это будет очень удобно», — сказал он.
Решение проблемы наполняемости рейсов консул видит в расширении туризма. Мьянма заинтересована в привлечении новосибирских туристов по программам познавательного туризма и пляжного отдыха. «В Мьянму ездят паломники со всей Юго-Восточной Азии, потому что там сохранились все храмы. В Мьянме — великое множество старинных храмов», — сказал Пьей Пхьоу Вей.
Представитель авиакомпании Myanmar Airways International Татьяна Бернадская сообщила ТАСС, что в настоящее время авиакомпанией прорабатывается запуск рейса из Москвы в один из городов Мьянмы. Решение по запуску ожидается к осени, когда у страны начинается высокий туристический сезон. Бернадская отметила, что рейсы в Мьянму могут быть использованы россиянами как транзитные для путешествия по многим странам Южной Азии. По ее словам, рейс из Москвы может включать стыковку в Дубае.