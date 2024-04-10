Добро по жалобам: бизнес просит досудебное разрешение споров с маркетплейсами

За последние два с половиной года товарооборот на маркетплейсах вырос более чем в семь раз — со 167 млрд до 1,2 трлн. Вместе с тем растет и число претензий потребителей и продавцов к онлайн-площадкам, многие из них завершаются судебными разбирательствами. Это создает повышенную нагрузку на правовую систему, поэтому необходимо создать механизм досудебного урегулирования споров в сфере интернет-торговли.