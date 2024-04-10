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Дивидендный сезон поддерживает российский рынок

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Елена Кожухова
аналитик
Источник: Freepik

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились на 0,1% и 0,3% соответственно, отступив от обновленных в течение дня очередных максимумов с 2022 года 3441 пункт и 1169 пунктов. Рублевый индикатор удерживается выше 3400 пунктов и сохраняет курс на следующее сопротивление 3455 пунктов. Для долларового РТС ближайшее сопротивление при стабилизации выше 1160 пунктов расположено у 1180 пунктов.

Рубль утром на Мосбирже ослабевает менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 93 ₽, 100,90 ₽ и 12,85 ₽ соответственно. Российская валюта в первой половине недели показывает локальную слабость и вернулась к важным значениям 93,30 ₽, 101,20 ₽, 12,90 ₽, преодоление которых может предвещать новую волну снижения рубля.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений и ждать дополнительных сигналов с возможностью коррекции по выросшим в последние сессии бумагам. Так, во вторник более чем на 7% после проведения сплита подскочили акции Норникеля, что можно объяснить в том числе стремлением цен на никель к максимуму текущего года. Уверенные покупки продолжались в дивидендном застройщике ЛСР, а также в бумагах Полюса.

Госдума при этом приняла закон об увеличении НДПИ на золото с 1 июня до 31 декабря 2024 года, что, впрочем, по нашим оценкам не должно существенно повлиять на финансовое состояние золотодобытчиков. Российские биржи продолжают смотреть в район новых локальных пиков, во многом получая поддержку от дивидендного сезона. Сегодняшние данные по потребительской инфляции РФ за март при этом, вероятно, подтвердят перспективу сохранения высокой процентной ставки в стране как минимум до 2-й половины года.

Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабильны после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. Золото остается недалеко от достигнутого накануне исторического пика 2384 долл/унц, при этом российскую золотодобывающую отрасль во 2-й половине этого года ждет увеличение налоговой нагрузки.

События дня:

  • индекс потребительских цен США в марте (15.30 мск)
  • отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
  • индекс потребительских цен России в марте (19.00 мск)
  • протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
  • выступления представителей ФРС (в течение дня)
  • квартальные результаты Delta Air Lines, Tesco

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»