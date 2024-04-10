Дивидендный сезон поддерживает российский рынок

В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений и ждать дополнительных сигналов с возможностью коррекции по выросшим в последние сессии бумагам. Так, во вторник более чем на 7% после проведения сплита подскочили акции Норникеля, что можно объяснить в том числе стремлением цен на никель к максимуму текущего года. Уверенные покупки продолжались в дивидендном застройщике ЛСР, а также в бумагах Полюса.