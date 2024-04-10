Дефицит бюджета Франции сокращается медленнее, чем рассчитывал Париж

На прошлой неделе французский депутат Сандрин Руссо предложила закрыть дефицит бюджета страны за счет личных накоплений граждан. Сама спикер не уточнила, готова ли она вкладывать свои деньги, чтобы помочь правительству решить проблему с госдолгом и дефицитом бюджета.