Чистая прибыль МТС-банка по РСБУ за первый квартал выросла на 32%

МТС-банк готовится провести IPO в этом году, об этом стало известно в январе текущего года: один из источников РБК сообщил, что акционер банка вернулся к идее об IPO «на фоне пробуждения рынка». Позже глава МТС-банка Илья Филатов подтвердил подготовку кредитной организации к IPO в этом году. О том, что МТС-банк может выйти на биржу, еще в 2021 году говорил Владимир Евтушенков, крупнейший акционер инвестхолдинга АФК «Система», в периметр которого входят и МТС, и МТС-банк. Тогда планировалось, что IPO может состояться в 2022 году. Бизнесмен оценивал объем размещения более чем в $1 млрд, однако сделка не состоялась.