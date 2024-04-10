Чистая прибыль МТС-банка по РСБУ за первый квартал выросла на 32%

Чистая прибыль МТС-банка по РСБУ в первом квартале 2024 года составила 3,7 млрд рублей, что на 32% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года, говорится в сообщении банка со ссылкой на предварительные финансовые итоги. Сам отчет будет опубликован позднее.
Операционный доход за первый квартал вырос на 33% и составил порядка 21 млрд рублей. Основным драйвером роста стали комиссионные доходы — они выросли на 53%, до 8,9 млрд рублей.
Кредитный портфель физических лиц вырос на 33%, до 359 млрд рублей. Наибольший рост отмечен в сегментах потребительских кредитов и кредитных карт. Количество розничных клиентов банка по итогам первого квартала составило больше 4 млн человек.
МТС-банк готовится провести IPO в этом году, об этом стало известно в январе текущего года: один из источников РБК сообщил, что акционер банка вернулся к идее об IPO «на фоне пробуждения рынка». Позже глава МТС-банка Илья Филатов подтвердил подготовку кредитной организации к IPO в этом году. О том, что МТС-банк может выйти на биржу, еще в 2021 году говорил Владимир Евтушенков, крупнейший акционер инвестхолдинга АФК «Система», в периметр которого входят и МТС, и МТС-банк. Тогда планировалось, что IPO может состояться в 2022 году. Бизнесмен оценивал объем размещения более чем в $1 млрд, однако сделка не состоялась.
В середине марта совет директоров МТС-банка одобрил допэмиссию его обыкновенных акций на сумму до 3,6 млрд рублей. Банк может увеличить уставный капитал на 3,6 млрд, до 18,6 млрд рублей, путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 7 млн 187 тысяч 42 штук номинальной стоимостью 500 рублей каждая. Акции могут быть размещены по открытой подписке, сообщала компания.
Тогда же совет директоров МТС принял к сведению возможное сокращение доли компании в уставном капитале банка с 99,8% до не менее 80,5%, если допэмиссия в размере приблизительно до 19,3% от увеличенного уставного капитала банка будет размещена в полном объеме. Доля акций МТС-банка в свободном обращении после первичного размещения может оказаться на уровне 15%, говорил Илья Филатов.