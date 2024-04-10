ЦБ призвал обязать банки вводить механизм «второй руки» для пенсионеров

Ввести механизм «второй руки» ЦБ рекомендовал банкам в 2021 году. Согласно рекомендации, банки должны предоставить такой механизм клиентам, относящимся к категории людей с инвалидностью или к маломобильной группе граждан, а также пожилым людям.
«Мы банкам рекомендовали такой сервис, но считаем, что было бы правильно закрепить его законодательно», — сказала Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год. Глава регулятора также заявила, что Центробанку пока не удалось достичь перелома в борьбе с мошенниками.
По словам Набиуллиной, помочь в борьбе с мошенниками сможет закон, который позволяет гражданам устанавливать самозапрет на выдачу кредитов. Этот закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.