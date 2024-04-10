ЦБ призвал обязать банки вводить механизм «второй руки» для пенсионеров

«Мы банкам рекомендовали такой сервис, но считаем, что было бы правильно закрепить его законодательно», — сказала Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год. Глава регулятора также заявила, что Центробанку пока не удалось достичь перелома в борьбе с мошенниками.