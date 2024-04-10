ЦБ предлагает увеличить страховку по долгосрочным вкладам

«Мы предлагаем вам обсудить и дополнительные стимулы. По рублевым вкладам от трех лет, то есть по более длинным вкладам, а также по безотзывным сберегательным сертификатам снизить взносы банков в систему страхования, чтобы они могли по ним предлагать более выгодные условия», — заявила Набиуллина.