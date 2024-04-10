Бывший завод Hyundai в Петербурге показал огромные убытки

В январе 2024 года стало известно, что завод Hyundai в Санкт-Петербурге перешел под контроль нового собственника. Предприятие приобрела российская компания «Арт-Финанс», материнская компания ООО «АГР». Тому же «АГР» принадлежит и бывший калужский завод немецкого концерна Volkswagen. Бывший автомобильный завод концерна Hyundai в Санкт-Петербурге переименовали впоследствии в «Автомобильный завод АГР». Его генеральным директором стал Алексей Калицев. До этого он занимал руководящие должности в «Хендэ мотор СНГ» и отвечал за стратегию развития брендов Hyundai и Genesis в России.