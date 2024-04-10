«Автодор» увечил сборы от платы за проезд на 45% в 2023 году

Субсидии «Автодору» из федерального бюджета на строительство и реконструкцию дорог в 2023 году сократились с 333,8 до 85,6 млрд руб., субсидии на управление автодорогами увеличились с 27,1 до 35,3 млрд руб. Расходы госкомпании на управление дорогами выросли с 76,3 до 95,2 млрд руб, на строительство и реконструкцию объектов — с 467,7 до 581 млрд руб.