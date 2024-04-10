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«Автодор» увечил сборы от платы за проезд на 45% в 2023 году

Доходы «Автодора» от сбора платы за проезд на платных участках в 2023 году выросли на 44,9% (до 80,18 млрд руб.), говорится в бухгалтерской отчетности госкомпании. Это на 5 млрд руб. больше, чем прогнозировал ранее глава госкомпании Вячеслав Петушенко. В 2022 году доходы составили 54,3 млрд руб., в 2021 году — 40 млрд руб.

Источник: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В 2023 году, напомним, госкомпания достроила трассу М-12 «Восток», введены в эксплуатацию последние платные участки между Москвой и Казанью. В составе М-4 «Дон» были открыты обход Аксая и Дальний западный обход Краснодара.

Субсидии «Автодору» из федерального бюджета на строительство и реконструкцию дорог в 2023 году сократились с 333,8 до 85,6 млрд руб., субсидии на управление автодорогами увеличились с 27,1 до 35,3 млрд руб. Расходы госкомпании на управление дорогами выросли с 76,3 до 95,2 млрд руб, на строительство и реконструкцию объектов — с 467,7 до 581 млрд руб.

В 2024 году «Автодор» планирует закончить трассу М-11 «Нева» (северный обход Твери), а также новый участок М-12 Дюртюли-Ачит.