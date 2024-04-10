Альфа-Капитал запустила стратегию, ориентированную на инвестиции в помещения МСБ

Управляющая компания (УК) «Альфа-Капитал» запустила новую стратегию доверительного управления (ДУ), ориентированную на инвестиции в производственно-складские площади для МСБ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. По итогам двух-трехмесячного сбора средства в размере до 1,2 млрд рублей планируется вложить в профильный ЗПИФ.
Стратегия доступна только квалифицированным инвесторам. Срочность — три года, срок реализации одного проекта прогнозируется на уровне полутора лет.
В рамках фонда средства будут инвестированы в одну или две площадки в Подмосковье, на которых строятся пространства с помещениями для небольших и средних производств, складов, офисов и шоурумов. По словам руководитель дирекции управления альтернативными инвестициями «Альфа-Капитал» Владимира Стольникова, УК ведет переговоры с несколькими ключевыми девелоперами в сегменте Light Industrial, а старт инвестиционного цикла стоит ждать в начале лета.
Вход в ЗПИФ через стратегию ДУ компания объясняет тем, что на время сбора средств они будут инвестированы в короткие финансовые инструменты (сделки обратного репо), недоступные для вложений в ЗПИФе, но ставки по которым выше доходности ОФЗ.
Вложения в готовые объекты могут приносить порядка 10−13% годовых, а при разработке проекта с нуля — 15−25% годовых, оценил партнер NF Group Станислав Бибик. Несмотря на это, другие УК пока не рассматривают данный сегмент для запуска фондов. В таких инвестициях стоит учитывать потенциально высокие риски, поскольку, в отличие от классических девелоперских объектов, строительство идет не под конкретного заказчика, поясняют они.