Альфа-Капитал запустила стратегию, ориентированную на инвестиции в помещения МСБ

В рамках фонда средства будут инвестированы в одну или две площадки в Подмосковье, на которых строятся пространства с помещениями для небольших и средних производств, складов, офисов и шоурумов. По словам руководитель дирекции управления альтернативными инвестициями «Альфа-Капитал» Владимира Стольникова, УК ведет переговоры с несколькими ключевыми девелоперами в сегменте Light Industrial, а старт инвестиционного цикла стоит ждать в начале лета.