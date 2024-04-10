Акционеры Positive Technologies утвердили первую часть дивидендов за 2023 год

Немногим ранее совет директоров сформировал рекомендации по второй части дивидендов за 2023 год — в сумме они составят 3,425 млрд рублей или 51,89 рублей на акцию. «Таким образом, первая и вторая части дивидендных выплат акционерам Positive Technologies в 2024 году после утверждения второй части на ГОСА суммарно составят 6,547 млрд рублей или 99,19 рублей на одну акцию», — пояснили в компании.