Акционеры Positive Technologies утвердили первую часть дивидендов за 2023 год

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Собрание акционеров Positive Technologies утвердило первую часть дивидендов по итогам 2023 года, говорится в сообщении ИБ-компании на портале раскрытия информации. Выплата составит 47,3 рубля на акцию, а в целом 3,122 млрд рублей.
«Внеочередное общее собрание акционеров Positive Technologies, состоявшееся 9 апреля, утвердило выплату первой части дивидендов по итогам 2023 года в размере 3,122 млрд рублей или 47,30 рубля на одну акцию», — сказано в материалах.
Накануне компания сообщила, что совет директоров рекомендовал акционерам несколько другую выплату — 47,33 рубля на акцию за 2023 год, а также допдивиденды за I квартал 2024 года в размере 4,56 рубля на акцию.
Немногим ранее совет директоров сформировал рекомендации по второй части дивидендов за 2023 год — в сумме они составят 3,425 млрд рублей или 51,89 рублей на акцию. «Таким образом, первая и вторая части дивидендных выплат акционерам Positive Technologies в 2024 году после утверждения второй части на ГОСА суммарно составят 6,547 млрд рублей или 99,19 рублей на одну акцию», — пояснили в компании.
Единственным акционером разработчика решений в сфере информационной безопасности Positive Technologies является ПАО «Группа позитив». В 2022 году акционеры компании утвердили дивиденды в размере почти 5 млрд рублей тремя выплатами.
«Группа позитив» провела IPO на Мосбирже в конце 2021 года. Примерно через год состоялось SPO без допэмиссии акций. Компания планирует допэмиссию в IV квартале 2024 года в объеме 7,9%.