Акции «Норникеля», цены на золото и нефть: дайджест инвестора

Акции «Норникеля».
Акции «Норникеля» (GMKN) по итогам торгов 9 апреля оказались в лидерах роста среди бумаг, входящих в индекс Мосбиржи. К окончанию сессии бумаги подорожали на 7,22%, до ₽164.
Рост котировок компании ускорился на фоне продолжающегося ралли на мировом рынке цветных и драгоценных металлов, рассказали аналитик «БКС Мир инвестиций». Во вторник, 9 апреля, никель и палладий дорожали более чем на 3%. Эти металлы являются ключевыми в производстве компании.
Торги бумагами возобновились с понедельника после перерыва, связанного со сплитом. «Норникель» завершил дробление акций в соотношении 1 к 100. Сплит сделал бумаги более доступными для широкого круга инвесторов, что способно выступать дополнительным драйвером роста котировок на протяжении длительного времени, считают в «БКС Мир инвестиций». Кроме того, за время паузы цены на платину, медь и никель выросли, как и индекс Мосбиржи.
В «Альфа-Инвестициях» полагают, что следующей целью для бумаг станет отметка ₽171, уровень декабрьского дивидендного гэпа. В Промсвязьбанке целевой ориентир по «Норникелю» — ₽175. Аналитики «Финама» прогнозируют рост стоимости бумаг до ₽182,34 к ноябрю 2024 года. Целевая цена «БКС Мир инвестиций» составляет ₽180 в перспективе года.
Цены на нефть
Котировки Brent вновь ушли ниже отметки $90 за баррель. По итогам торгов 9 апреля июньский контракт на нефть этого сорта подешевел на 1,06%, до $89,42 за баррель.
На динамике цен на нефть негативно сказался рост запасов сырой нефти в США: по данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 3 млн баррелей, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Если в среду данные Управления энергетической информации США (EIA) подтвердят рост запасов, это будет третий подряд рост запасов в стране, пишет Bloomberg.
По словам Михаила Зельцера, давление на котировки также оказывали переговоры по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. На этом фоне снизилась премия за риск.
Впрочем, технически откат не угрожает восходящему тренду, считает эксперт, — поддержка внизу в области $89−87 актуальна, а сопротивление вверху просматривается уже вплоть до $94.
Портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов считает, что залогом относительно высоких цен на нефть сейчас являются геополитика и ограничение добычи нефти ОПЕК+. Более того, при обострении конфликта на Ближнем Востоке нефть спекулятивно может уйти выше $100 за баррель, предупредил он.
Цены на золото
Цены на золото вновь обновили исторические максимумы на торгах во вторник, 9 апреля. Июньский контракт на золото на бирже CME на пике дня достигал отметки $2384,5 за унцию. Утром в среду в 07:47 мск драгметалл торговался на уровне $2372,6 за унцию.
С начала года рынок золота вырос более чем на 15%. «Основные факторы, лежащие в основе нынешнего ралли, включают растущие геополитические риски, устойчивые покупки центральных банков и устойчивый спрос на ювелирные изделия, слитки и монеты», — говорится в обзоре Всемирного совета по золоту.
Во вторник участники рынка покупали золото в ожидании выхода данных по инфляции в США. Индекс потребительских цен будет опубликован в 15:30 мск 10 апреля. Замедление инфляции может поднять цены на золото к отметке $2400 за унцию, считает главный рыночный стратег Blue Line Futures Филип Стрейбл.
Улучшение данных по инфляции может приблизить момент, когда ФРС начнет снижать ставки, а это окажет поддержку ценам на золото. Высокие же процентные ставки снижают привлекательность золота, не имеющего процентного дохода.
Аналитики ПСБ полагают, что сейчас цены на золото выглядят перегретыми и могут скорректироваться в ближайшее время. Однако в среднесрочном периоде высокий спрос на золото в КНР, наблюдаемый на фоне слабого рынка недвижимости и акций в стране, активные покупки золота центральными банками, геополитические риски и неопределенность в отношении исхода президентских выборов в США будут оказывать рынку поддержку.
Эксперты банка не исключают, что в текущем году цены на драгметалл могут подняться к отметке $2500 за унцию.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 9 апреля.
Hello Group: дивиденды на каждую акцию — $0,52. Дата выплаты — 30 апреля. Доходность — 8,37%.
General Dynamics: дивиденды на каждую акцию — $1,42. Дата выплаты — 10 мая. Доходность — 0,49%.
Weibo: дивиденды на каждую акцию — $0,8. Дата выплаты — 13 мая. Доходность — 8,79%.
Другие важные события
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Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина представит годовой отчет Банка России в Госдуме.
Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ серии 26244 и ОФЗ серии 26219.
США: индекс потребительских цен, март — 15:30 мск.
США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 17:30 мск.
Россия: индекс потребительских цен, март — 19:00 мск.
США: публикация протоколов заседания ФРС — 21:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3414,26 (-0,09%).
Индекс РТС: 1158,44 (-0,33%).
S&P 500: 5209,91 (+0,14%).
Dow Jones Industrial Average: 38 883,67 (-0,02%).
NASDAQ Composite: 16 306,64 (+0,32%).