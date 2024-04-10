Акции «Норникеля», цены на золото и нефть: дайджест инвестора

Торги бумагами возобновились с понедельника после перерыва, связанного со сплитом. «Норникель» завершил дробление акций в соотношении 1 к 100. Сплит сделал бумаги более доступными для широкого круга инвесторов, что способно выступать дополнительным драйвером роста котировок на протяжении длительного времени, считают в «БКС Мир инвестиций». Кроме того, за время паузы цены на платину, медь и никель выросли, как и индекс Мосбиржи.