Выручка под давлением грязного воздуха

Поправки к КоАП, которыми вводятся оборотные штрафы для предпринимателей и компаний, не соблюдающих квоты на выбросы в атмосферу в городах, включенных в федеральный проект «Чистый воздух», внесены правительством в Госдуму. Штрафы могут заработать уже с сентября 2024 года. Федеральный проект «Чистый воздух» (входит в нацпроект «Экология») действует в 23 регионах и 43 наименее благополучных с точки зрения загрязнения атмосферы городах РФ.
За несоблюдение юрлицами до 10% квот поправки вводят штраф в 0,2% их совокупной годовой выручки, но не менее 1 млн руб., от 10 до 25% — 0,5% (не менее 2 млн руб.), от 25 до 50% — 1% (4 млн руб.), от 50 до 75% — 3% (5 млн руб.) и при нарушении в 75−100% квоты — 5% годовой выручки, но не менее 5 млн руб. Для ИП «лестница» штрафов выглядит как «до 100, 200, 300, 500 и 800 тыс. руб.» соответственно. Штрафы вводятся и за непредставление или задержку сведений для расчетов загрязнений, предложений по квотам, планов мероприятий по достижению квот выбросов — до 20 тыс. руб. для должностных лиц, до 30 тыс. руб. для ИП и до 100 тыс. руб.— для юрлиц, сопоставимые суммы могут быть назначены за препятствия для доступа контролеров на регулируемые объекты, при повторном правонарушении они увеличиваются до 70 тыс. руб. для должностных и до 250 тыс. руб.— для юрлиц.
Это вторая попытка правительства ввести оборотные штрафы за несоблюдение квот федпроекта «Чистый воздух». Первый законопроект Минприроды опубликовало 31 января 2022 года. Ирина Демина из компании ENV отмечает, что дифференцированные штрафы, безусловно, логичнее, чем 5−10% выручки независимо от процента недостижения квот, как в первой редакции. «Однако перед введением штрафных санкций необходимо создать условия для выполнения требований — например, разработать механизм взаимозачета установленных квот между квотируемыми объектами, что предусмотрено ФЗ-195 от 26 июля 2019 года», — убеждена она. Очевидно, что некоторые квотируемые объекты к 2026 году не достигнут квот, достигнут их «на бумаге» или даже не будут стремиться к этому, несмотря на предусмотренные специальные контрольно-надзорные мероприятия, считает эксперт.
«Причины разнообразны: отсутствие возможности заменить иностранное оборудование, переориентация производства на другие цели, включая цели СВО, необходимость работать с другим видом сырья, установление квот на основе данных за 2017 год, когда предприятие работало не на полную мощность, учтенную в инвентаризации», — перечисляет госпожа Демина.
С ней соглашается Ирина Тельнова из Института экологии НИУ ВШЭ. «Без жесткого контроля, значительных штрафов и неминуемой ответственности проблемы в отрасли не решить. Но эта итерация должна завершать подготовительные действия», — отмечает она. По словам эксперта, до сих пор не подготовлены необходимые понятные и прозрачные методические документы для расчетов выбросов, не согласовано аппаратное обеспечение процесса «разумного соотношения цена—качество» и непонятно, как собирать, хранить и передавать данные. «Регулятор с разработкой такой методики справился не в полной мере, за что не раз подвергался обоснованной критике со стороны бизнеса и экспертов», — отмечает она, добавляя, что нормативное регулирование должно разрабатываться в эффективном диалоге с бизнесом — участники должны хотя бы понять правила игры. «Без методик и диалога подобные проекты воспринимаются бизнесом как обременение, создавая дополнительную коррупционную емкость для контролеров на местах», — заключает она.