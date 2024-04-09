Выручка под давлением грязного воздуха

За несоблюдение юрлицами до 10% квот поправки вводят штраф в 0,2% их совокупной годовой выручки, но не менее 1 млн руб., от 10 до 25% — 0,5% (не менее 2 млн руб.), от 25 до 50% — 1% (4 млн руб.), от 50 до 75% — 3% (5 млн руб.) и при нарушении в 75−100% квоты — 5% годовой выручки, но не менее 5 млн руб. Для ИП «лестница» штрафов выглядит как «до 100, 200, 300, 500 и 800 тыс. руб.» соответственно. Штрафы вводятся и за непредставление или задержку сведений для расчетов загрязнений, предложений по квотам, планов мероприятий по достижению квот выбросов — до 20 тыс. руб. для должностных лиц, до 30 тыс. руб. для ИП и до 100 тыс. руб.— для юрлиц, сопоставимые суммы могут быть назначены за препятствия для доступа контролеров на регулируемые объекты, при повторном правонарушении они увеличиваются до 70 тыс. руб. для должностных и до 250 тыс. руб.— для юрлиц.