В Нью-Йорке решили выставить на аукцион «башню Саурона»

Штерн известен благодаря таким проектам, как 111 West 57th (Steinway Tower — сверхвысокий жилой небоскреб в Мидтауне в Манхэттене). Он также будет строить совместно с Mercedes-Benz башню в Майами. Однако девелопер склонен к задержкам, что сказывается на доходах инвесторов и требует дополнительного финансирования, пишет газета. Он также поссорился с партнерами. В этом году на него подала в суд лизинговая компания, которая утверждала, что он не заплатил около $1,3 млн за частный самолет. JDS назвала иск необоснованным.