В армянском парламенте предложили запретить импорт молочной продукции из России

«Россия не пропускает к себе нашу молочную продукцию, их продукцию мы импортируем. Пожалуйста, решите этот вопрос, каждый день, когда мы заходим в магазины, мы видим, что армянских продуктов стало меньше, а рынок, который запретил нам отправлять продукты, ставит свою продукцию в наших магазинах», — заявил он.