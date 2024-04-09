В 2022 году L'Occitane вышла из российского бизнеса, передав 100% компании «Л’Окситан Рус» российским инвесторам, среди которых гендиректор Ростислав Коваленко и другие топ-менеджеры компании в России. Стоимость сделки составила почти ₽3 млрд, которые новые владельцы должны будут выплачивать в течение четырех лет начиная с 2025 года. Сама L'Occitane поставила условие, что будет иметь возможность выкупить обратно акции в течение пяти лет начиная с июня 2025 года. Российские магазины возобновили работу под обновленным брендом «Л'Окситан».