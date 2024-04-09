Миллиардер Рейнольд Гейгер, контролирующий акционер производителя косметики L'Occitane International SA, готовится выкупить все бумаги компании при участии американской инвестгруппы Blackstone. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Сейчас председателю правления L'Occitane Рейнольду Гейгеру принадлежит более 70% бумаг компании.
Во вторник, 9 апреля, торги акциями L'Occitane на Гонконгской фондовой бирже были приостановлены по заявлению компании. После закрытия сделки компания может и вовсе уйти с биржи в Гонконге, сменив форму организации с публичной на частную, предупредил Bloomberg.
О подготовке этой сделки агентство сообщало еще летом прошлого года. Сейчас Bloomberg пишет, что объявление о сделке может быть сделано уже в ближайшие дни.
Blackstone планирует предоставить долговое финансирование для выкупа L'Occitane, утверждает Bloomberg. В компании отказались от комментариев. Комплексную проверку производителя косметики Blackstone провела в феврале. Рыночная стоимость компании оценивалась в 43,6 млрд гонконгских долларов ($5,6 млрд).
L'Occitane была основана в 1976 году французом Оливье Боссаном. Свою историю компания начала с производства эфирных масел из растений Прованса и продажи их на местных рынках. Гейгер стал акционером компании в 1994 году. В 2010 году L'Occitane провела IPO, разместив акции компании на Гонконгской фондовой бирже.
В ходе IPO компания привлекла $787 млн. Как писал Bloomberg, производитель косметики разместил акции в Гонконге с целью расширить присутствие на быстрорастущем потребительском рынке Китая. Сейчас лишь около трети своих доходов компания получает в Азии. Хотя Китай был ведущим рынком бренда по объемам продаж в 2021 и 2022 финансовых годах, в прошлом году наибольшие продажи принес рынок США, пишет Bloomberg.
В 2022 году L'Occitane вышла из российского бизнеса, передав 100% компании «Л’Окситан Рус» российским инвесторам, среди которых гендиректор Ростислав Коваленко и другие топ-менеджеры компании в России. Стоимость сделки составила почти ₽3 млрд, которые новые владельцы должны будут выплачивать в течение четырех лет начиная с 2025 года. Сама L'Occitane поставила условие, что будет иметь возможность выкупить обратно акции в течение пяти лет начиная с июня 2025 года. Российские магазины возобновили работу под обновленным брендом «Л'Окситан».
За финансовый год, закончившийся в марте 2023 года, прибыль L'Occitane упала на 51% по сравнению с годом ранее. При этом с начала года акции компании подорожали на 32,29%, до 29,5 гонконгских долларов ($3,77), свидетельствуют данные Гонконгской фондовой биржи.