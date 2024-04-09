Стала известна доля регулярно откладывающих деньги россиян

Отмечается, что среди россиян, которые регулярно откладывают деньги, больше всего молодежи от 18 до 24 лет (40 процентов). Среди этой же возрастной категории меньше всего тех, кто вообще никогда не откладывает денег — таких респондентов в этой возрастной группе оказалось всего 17 процентов.