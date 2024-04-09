МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Россияне в марте чаще продавали наличные доллары и евро, чем покупали. При этом средний чек одной обменной операции с американской валютой в марте составил $737, а с европейской — €560. Таковы результаты исследования банка «Русский стандарт» (есть в распоряжении ТАСС).
Так, по данным банка, общее число продаж наличных долларов в марте было на 6% больше, чем покупок. Евро в отделениях банка также чаще продавали, чем покупали. В минувшем месяце таких продаж было на 21% больше, чем покупок.
В статистике безналичных конвертаций доллары также чаще продавали, чем покупали. В марте количество таких онлайн-продаж оказалось на 31% больше, чем покупок.
Аналогичная ситуация в онлайне и с евро — в марте их также чаще продавали, чем покупали. Количество онлайн-продаж европейской валюты оказалось на 40% больше, чем покупок.
При этом доллар по-прежнему опережает евро по спросу у россиян. Как показала статистика «Русского стандарта», в минувшем марте общее число обменных операций с американской валюты оказалось в два раза больше, чем с европейской.
В рамках исследования экспертами банка были изучены объемы, средние чеки и количество наличных и безналичных валютообменных операций в «Русском стандарте» в марте и феврале 2024 года.