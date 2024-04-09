Реклама в интернете принесла букмекерам кратный рост доходов

Выручка ООО «Фонкор» — юрлица букмекера «Фонбет» — в 2023 году составила 435,6 млрд руб., что почти в два раза выше результата 2022 года — 220,8 млрд руб. Практически вся она, как следует из пояснений к бухгалтерской отчетности, обеспечена непосредственно букмекерской деятельностью. Вторая категория доходов компании — распространение лотерейных билетов, лицензию на которое «Фонбет» получил в 2023 году, принесла ей всего 9,1 млн руб. Рост чистой прибыли у «Фонбета» еще выше: на 125% год к году — с 26,4 млрд до 59,2 млрд руб. Основной категорией расходов компании были выплаты игрокам, делающим ставки, — 327,8 млрд руб. По закону букмекеры также обязаны делать целевые отчисления на развитие спорта (в 2023 году они составляли 1,5% оборота, но не менее 30 млн руб. за квартал) — у «Фонбета» эти отчисления равнялись 6,5 млрд руб. за год. Для сравнения: на рекламу и маркетинг букмекер потратил больше — 7,8 млрд руб.