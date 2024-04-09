QIWI сообщила о блокировке ₽9 млрд в лишившемся лицензии банке

QIWI имеет деньги в других банках, и их будет достаточно для исполнения текущих обязательств, утверждает компания в своем отчете. Исключением станет выплата по выкупу облигаций «Киви Финанс» («дочка» QIWI) на 8,5 млрд руб., которая должна состояться до 11 апреля. Она возникла после того, как рейтинговое агентство «Эксперт РА» 28 февраля, после отзыва лицензии банка, понизило рейтинг облигаций «Киви Финанс» с уровня ruBBB+ до ruB-. По условиям оферты в случае резкого снижения рейтинга холдинг должен сделать держателям бумаг предложение об их выкупе. Но из-за блокировки 9 млрд руб. в КИВИ Банке у QIWI недостаточно свободных денег для выкупа, следует из отчетности. Это может быть основанием для обращения кредиторов в суд, отмечают в QIWI.