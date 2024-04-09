Поставки Boeing сократились в 1,5 раза из-за возросшего количества инспекций

НЬЮ-ЙОРК, 9 апреля. /ТАСС/. Поставки американской авиастроительной корпорации Boeing сократились почти в полтора раза в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 130 до 83 самолетов. Об этом сообщается в отчете компании.