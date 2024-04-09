Поставки Boeing сократились в 1,5 раза из-за возросшего количества инспекций

НЬЮ-ЙОРК, 9 апреля. /ТАСС/. Поставки американской авиастроительной корпорации Boeing сократились почти в полтора раза в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 130 до 83 самолетов. Об этом сообщается в отчете компании.
Причиной сокращения стало возросшее количество инспекций после разгерметизации борта Alaska Airlines в январе.
По информации агентства Reuters, снижение поставок также связано с сокращением производства узкофюзеляжных самолетов Boeing 737 MAX. «Мы намеренно замедляем темпы [производства], чтобы сделать все правильно», — приводит агентство слова финансового директора Boeing Брайана Уэста.
В январе регулятор США постановил приостановить эксплуатацию этих самолетов из-за разгерметизации борта Alaska Airlines 5 января. После этого инцидента последовала широкая волна проверок со стороны Национального совета по безопасности на транспорте США и Федерального управления гражданской авиации.