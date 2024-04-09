Новое приложение «Тинькофф» появилось в AppStore

Новое приложение «Тинькофф банка» для iOS появилось появилось в AppStore под названием «Т-Помощник» («T-Help»), проверил корреспондент Frank Media. Банк в предыдущих версиях приложения уточнил, что приложение будет доступно несколько часов. Разработчиком приложения является компания «Мобильные трубопроводные системы».
Предыдущее приложение «Тинькофф инвестиций», которое компания выводила в феврале под названием «Календарь инвестора» было удалено из App Store менее чем за сутки.
Приложения «Тинькофф» пропали из App Store в марте 2023 года, спустя неделю после попадания в санкционные списки Евросоюза. В конце июля «Тинькофф» также был включен в SDN-List США, после чего приложение банка исчезло из магазина приложений для Android-устройств Google Play.