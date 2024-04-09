Новое приложение «Тинькофф» появилось в AppStore

Приложения «Тинькофф» пропали из App Store в марте 2023 года, спустя неделю после попадания в санкционные списки Евросоюза. В конце июля «Тинькофф» также был включен в SDN-List США, после чего приложение банка исчезло из магазина приложений для Android-устройств Google Play.