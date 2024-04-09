«Норникель» до 2027 года вложит 1,5 млрд рублей в цифровизацию систем безопасности

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Компания «Норникель» вложит 1,5 млрд рублей до 2027 года в комплексную программу цифровизации функций безопасности. Подобная программа принята в компании впервые, сообщил ТАСС директор департамента управления инвестиционными проектами безопасности и планирования «Норникеля» Алексей Малинский.
«Срок реализации программы определен до 2027 года. Общий бюджет проектов составляет порядка 1,5 млрд рублей. Задача программы цифровизации — последовательная трансформация корпоративной защиты группы “Норникель” в соответствии с новыми рисками и угрозами при помощи современных инструментов и перехода от аналоговых методов работы к цифровым (обработка больших массивов данных, автоматизация, внедрение элементов искусственного интеллекта
В рамках реализации программы предполагается создание информационных антифрод-систем, позволяющих выявлять признаки недобросовестных действий персонала и контрагентов в онлайн-режиме, введение новых средств мониторинга и контроля антитеррористической защищенности объектов, создание системы ситуационно-аналитических центров безопасности и автоматизация проверок контрагентов и кандидатов при трудоустройстве.
«Норникель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля.