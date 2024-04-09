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«Норникель» до 2027 года вложит 1,5 млрд рублей в цифровизацию систем безопасности

В рамках реализации этой программы, в частности, предполагается создание информационных антифрод-систем, позволяющих выявлять признаки недобросовестных действий персонала и контрагентов в онлайн-режиме.

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Компания «Норникель» вложит 1,5 млрд рублей до 2027 года в комплексную программу цифровизации функций безопасности. Подобная программа принята в компании впервые, сообщил ТАСС директор департамента управления инвестиционными проектами безопасности и планирования «Норникеля» Алексей Малинский.

«Срок реализации программы определен до 2027 года. Общий бюджет проектов составляет порядка 1,5 млрд рублей. Задача программы цифровизации — последовательная трансформация корпоративной защиты группы “Норникель” в соответствии с новыми рисками и угрозами при помощи современных инструментов и перехода от аналоговых методов работы к цифровым (обработка больших массивов данных, автоматизация, внедрение элементов искусственного интеллекта и т. д.)», — сообщил Малинский, добавив, что подобная программа принята в компании впервые. По его словам, программа направлена на внедрения цифровых технологий в классические системы безопасности.

В рамках реализации программы предполагается создание информационных антифрод-систем, позволяющих выявлять признаки недобросовестных действий персонала и контрагентов в онлайн-режиме, введение новых средств мониторинга и контроля антитеррористической защищенности объектов, создание системы ситуационно-аналитических центров безопасности и автоматизация проверок контрагентов и кандидатов при трудоустройстве.

«Норникель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля.