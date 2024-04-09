«Норникель» до 2027 года вложит 1,5 млрд рублей в цифровизацию систем безопасности

«Срок реализации программы определен до 2027 года. Общий бюджет проектов составляет порядка 1,5 млрд рублей. Задача программы цифровизации — последовательная трансформация корпоративной защиты группы “Норникель” в соответствии с новыми рисками и угрозами при помощи современных инструментов и перехода от аналоговых методов работы к цифровым (обработка больших массивов данных, автоматизация, внедрение элементов искусственного интеллекта и т. д. )», — сообщил Малинский, добавив, что подобная программа принята в компании впервые. По его словам, программа направлена на внедрения цифровых технологий в классические системы безопасности.